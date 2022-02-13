والد الطفل السوري فواز قطيفان: الخاطفون حرروا ابني بعد تسلمهم الفدية

المصدر: دمشق - متابعات

أعلن والد الطفل السوري فواز قطيفان أن الخاطفون أوصلوا ابنه إلى صيدلية بمدينة نوى بعد أن تم دفع الفدية لهم، بحسب ما ذكرت "آر تي عربية".

وأضاف في تصريح لإذاعة "شام أف أم" المحلية أنهم في الطريق لتسلم فواز، مؤكدا أنه بصحة جيدة.



وأفادت "شام أف أم" بأن أهالي إبطع في درعا تجمعوا عند مدخل البلدة لاستقبال الطفل قطيفان بعد تحريره وتسلمه من قبل قوى الأمن الداخلي.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في وقت سابق تحرير الطفل، مشيرة إلى أن صحته جيدة. ونشرت الوزارة صورة للطفل بعد تحريره.

وكانت قضية الطفل أثارت تفاعلاً في سوريا وخارجها بعد فيديو نشره الخاطفون، وظهر فيه الطفل وهو يتعرض للتعذيب، للضغط على أهله لدفع الفدية.

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