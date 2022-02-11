سلاح ناري وفياجرا وإيصال بـ3 مليارات.. تفاصيل لحظة القبض على محمد الأمين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت التحقيقات تفاصيل اتهام رجل الأعمال المصري محمد الأمين، بهتك عرض 7 فتيات بالقوة تحت التهديد، بأن دبر لهن مكانا لإيوائهن بدار الأيدي الأمينة لرعاية الأيتام، واستغل ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن، وذلك بقصد استغلالهن جنسيا، وكان ذلك مصحوبا بالتهديد بالأذى النفسي بأن هتك عرضهن إرضاء لشهواته.

وحملت القضية رقم 1418 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس برقم 34 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمتهم فيها رجل الأعمال محمد الأمين بهتك عرض والتعدي على فتيات دار أيتام الأيدي الأمينة ببني سويف.

وحصل القاهرة 24، على قرار الضبط والإحضار من النيابة العامة في القضية رقم 188 لسنة 2022 إداري قسم شرطة التجمع الخامس، والمتهم فيها رجل محمد الأمين، حيث انتقلت قوة أمنية إلى محل إقامة المتهم لإحضاره، وبالطرق على الباب فتح المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري وحبوب فياجرا،و إيصال مصـرفـي مـن شـركة صرافة كويتية بمبلغ وقدرة 59 مليون دينار كويتي بتاريخ 23 أبريل 2014، ما يعادل 3 مليارات جينه.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي، أمر، في وقت سابق، بإحالة رجل الأعمال محمد الأمين، المتهم بالاتجار في البشر، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر وهنّ 7 فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وكانت التحقيقات انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

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