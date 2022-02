شاهد.. زوجة رجل أعمال أميركي تبكي بعد رؤيتها المسجد الحرام بتقنية الواقع الافتراضي

نشر رجل الأعمال الأميركي سيد فريتس، مقطع فيديو عبر حسابه يكشف من خلاله لحظة تأثر زوجته بعد تجربة الواقع الافتراضي لمكة المكرمة والمسجد الحرام داخل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء».

ووثق «فريتس» لحظة بكاء زوجته وهي تضع الجهاز الخاص بتقنية الواقع الافتراضي، وبعد رؤيتها للمسجد تأثرت وانهمرت دموعها.

وقال: «إذا حضرت مثل هذا فيه مشاعر روحانية كثيرة بوجود القرآن، تشعر بعاطفة على كل جسمك، أنا أخبر سارة عن المسجد ومكة واليوم شافت هذه التجربة بنفسها عن طريق الواقع الافتراضي، جربتها بنفسها وقالت إنها جميلة وحينما نزلت الكاميرا دموعها بدأت تنزل» حسب صحيفة «المرصد».

وأكد «فريتس» داخل شطر المسجد في مركز «إثراء» أنه شعر بروحانية داخل المركز، وتأثر بالتجربة وجعلته يبكي، كما أنها صنعت شئيًا عظيمًا في رحلته، حيث قال: «كانت تجربة مؤثرة وهذا خلاني أبكي، فعلًا أنا جدًا ممتن لها لأنها شافت هذه التجربة وهذا صنع رحلتي كلها في المملكة».

زوجتي ساره @SaraFritts2317

تنهار بالبكاء عندما رأت مكه 🕋

وهذا كان صنع شي عظيم في رحلتي في السعوديه 🇸🇦🇺🇸

شكرا مركز @Ithra #إثراء

I couldn’t believe seeing my wife tear up when she saw Makkah through the technology available at Ithra. pic.twitter.com/gNJripDEcp