رقاقة إلكترونية تحل لغز اختفاء قطة وظهورها بعد سنوات

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

بعد ست سنوات، اكتشفت عائلة في ولاية ماين، أقصى شمال شرق الولايات المتحدة الأميركية، أن قطتها، التي كانت تعتقد أنها ماتت، لا تزال على قيد الحياة، لكنها أصبحت في ولاية فلوريدا، أقصى الجنوب، على بعد 1500 ميل تقريبا، بحسب صحيفة "الغارديان".

فخلال احتفال دينيس سيلي، من تشيسترفيل في ولاية ماين، بعيد ميلاد ابنتها عام 2015، اختفت القطة "آشز"، بشكل مفاجئ.

وبعد بحث طويل عن القطة، خلصت العائلة إلى أنها ربما أصبحت ضحية حيوان مفترس.

لكن سيلي صدمت عندما تلقت بريدا صوتيا الأسبوع الماضي، يخبرها بأن القطة على قيد الحياة، لكنها موجودة في فلوريدا.

وكان مكتب الطبيب البيطري قد حدد هوية القطة بفضل رقاقة مزروعة، فيما يظل وصول القطة إلى فلوريدا، البعيدة للغاية، لا يزال لغزا حتى الآن.

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