شمس: حمو بيكا لا شكل ولا موهبة وقلة أدب كمان.. ومطرب المهرجانات يرد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أثارت تصريحات الفنانة شمس خلال لقائها في برنامج "نص الكلام" الذي تقدّمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر شاشة "النهار"، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهورها لأول مرة بعد غياب دام سنوات عدة عن الساحة الفنية، وكشفت خلال اللقاء عن حقيقة خلافها مع مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا بسبب تصريحاته حول عدم معرفته بها كممثلة.

وردّ حمو بيكا عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على تصريحات شمس قائلاً: "ردًّا على تصريح الفنانة شمس بالإساءة لي في برنامج ما، أنا عمري في حياتي يا أستاذة شمس ما قولت أنا مش عارفك، بالعكس أنا عارفك وبحبك جداً". وأضاف: "لو وصل لحضرتك أي كلمة منسوبة لي فأنا من على صفحتي الرسمية بقول لحضرتك إني عمري ما قولت كده".

واختتم حمو بيكا حديثه موجّهاً رسالة لشمس، قال فيها: "وأنا بحبّك جداً وعارفك وبحترمك، وشكراً على كلامك عني، وأنتي على دماغي من فوق وليكي كل الاحترام والتقدير".

وكانت شمس قد صرحت في البرنامج قائلةً: "اللي حصل بيني وبين حمو بيكا شيء شخصي، وهو قال إنه ميعرفنيش كممثلة بالرغم من أني مثلت مع نجوم كبار في أعمال فنية كتير، وحمو بيكا لا شكل ولا موهبة ولا منظر وقلة أدب كمان"... وأضافت: "أنا اتعاملت مع فنانين كبار وكانوا في قمة التواضع... يبقى إزاي يقول ميعرفنيش؟".

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