صورة مذهلة لانفجار نجمي في مجرة غريبة الأطوار

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة مذهلة للمجرة القزمة غير المنتظمة NGC 1705، الواقعة على بعد نحو 18 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وبحسب "آر تي عربية" فإنه في الصورة الجديدة، تتألق المجرة في سحابة من الضوء الساطع والغيوم الحمراء، وقد وصف العلماء في وكالة الفضاء الأوروبي، المجرة الصغيرة بأنها "مجرة كونية غريبة الأطوار".

ومرت المجرة الصغيرة بمرحلة "انفجار نجمي"، ما يعني أنها كانت تشهد معدلاً مرتفعاً بشكل غير عادي من تكون النجوم، وبدت الصورة وكأنها كتلة غير متبلورة من السحب الحمراء تتجمع حول مركز متلألئ.

وتحتوي المجرات غير المنتظمة عادة على عناصر أقل من المجرات الكبيرة وتتكون في الغالب من الهيدروجين والهيليوم. ولهذا السبب يُعتقد أنها تشبه أقدم مجرات الكون.

