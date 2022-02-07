توفيت بعد أيام من تمثيل مشهد موتها.. اتهام زوج "يوتيوبر" مصرية بقتلها.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر بعد اتهام زوج "اليوتيوبر" أم زياد بقتلها في الحمام، وذلك بعد عام تقريبا من إعلان وفاتها.

واتهم الحاج جابر والحاجة سعدية والدا "اليوتيوبر" أم زياد بقتلها داخل الحمام بعدما قام بحبسها وفتح الغاز عليها.

وخرجت العديد من الفيديوهات التي يتم فيها تبادل الاتهامات بين أهل "اليوتيوبر" أم زياد وزوجها السابق، بأنه السبب في قتلها ولكنه نفى تلك الاتهامات، مؤكدا أن ليلة وفاة ابنته كان شقيقها متواجدا عنده.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أعلنت شهر 4 الماضي وفاة "اليوتيوبر" أم زياد بعد أيام من تمثيل مشهد موتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن أم زياد نشرت فيديو بعنوان "مقلب الموت في جوزي وأولادي متوقعتش ردة فعلهم.. انهيار من البكاء، وذلك يوم 9 أبريل 2020، لتلقى نفس المصير الذي مثلته، ولكن في الحقيقة في نفس اليوم بعد عام، في نهاية صادمة تخلق عشرات الأسئلة حول الشعور المبكر بالموت الذي مثلته فتحول إلى حقيقة".

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