"أنقذوا ريان" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "العالم يختنق بانتظار خروجه"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #أنقذوا_ريان" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في دول عربية عدة، منها المغرب والجزائر والإمارات ومصر والسعودية، تزامنا مع مواصلة السلطات المغربية جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان، ذو الخمس سنوات، الذي علق في بئر بعمق 32 مترا، شمالي المملكة، منذ أكثر من يومين.

واجتاحت قضية الطفل ريان مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إعلان نبأ سقوطه في البئر ومباشرة عمليات انقاذه وحتى الآن، وعبر الآلاف من رواد مواقع التواصل عن تضامنهم مع ريان وتعاطفهم مع والديه، ودعائهم له، مشيرين إلى أن أنهم يتابعون تطورات الحادثة لحظة بلحظة عبر وسائل الإعلام المغربية والعربية.

وأطلق المغردون وسم #أنقذوا_ريان للتعبير عن تضامنهم مع الطفل وأهله، من خلال الدعاء له وتحديث آخر ما تقوم به فرق الإنقاذ لإخراج ريان من البئر.

وقال مغردون إن الدعوات من أجل الطفل ريان توحدت وانطلقت من مختلف دول العالم على الرغم من اختلاف اللغات والثقافات وبعد المسافات، فقال أحد المغردين: "وعلى الرغم من اختلاف اللغات واختلاف الثقافات وبعدت المسافات، لكن توحدت الامنيات والدعوات من أجل الطفل ريان.. سبحان الله".

وشبه مغردون عملية إخراج ريان من البئر بعملية إخراج الطفل من رحم أمه، واصفين العملية بأنها "أطول عملية قيصرية من رحم الأرض"، فقالت إحدى المغردات: "أطول عملية قيصرية لرحم الأرض.. اللهم لا تحرمنا فرحة خروج الطفل سالما من بطن هذا البئر".

من جانبهم عبر مغردون عن الضيق الذي يشعرون به على "ريان"، وكأن العالم كله اليوم عالق ويختنق في تلك الحفرة حتى خروج الطفل، فقال أحدهم: "وكأن العالم كله عالق في تلك الحفرة وينتظر النجاة".

وقالت أخرى: "العالم يختنق في انتظار خروجه.. الوضع صعب.. والجهود جبارة.. رحمة الله بهذا الطفل في قاع الجبل الضيق والظلام..".

وأكد مغردون أنهم يتابعون بشكل متواصل آخر التحديثات في قضية الطفل ريان وما تقوم به فرق الإنقاذ المغربية، فقال أحدهم: "ساعات تحبس الأنفاس ، جميع الساعات في العالم توقفت منذ انتشار خبر الطفل ريان ، بانتظار اخر التحديثات حول حالته".

كما أظهر مغردون تعاطفهم مع أهل الطفل ريان، معبرين عن حزنهم لما يشعر به والديه خلال هذه الساعات العصيبة بانتظار خروج طفلهم من البئر، فقال أحدهم: "قلوبنا مع والدي الطفل ريان.. لحظات عصيبة يمرون بها نسأل الله لقلوبهم الطمأنينة.. اللهم ارجعه الى اهله بصحه وعافية".

وكان الطفل المغربي ريان قد سقط في بئر يبلغ عمقه 60 مترا، وعلق في منتصفه، في قرية أغران بإقليم شفشاون، بشمال المغرب، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنزال هاتف إلى البئر، "حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة".

كما أكدت وسائل اعلام مغربية، في وقت سابق، أن الطفل ريان لا يزال "على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا في البئر"، مشيرة إلى أنه مصاب بجروح طفيفة في منطقة الرأس.

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