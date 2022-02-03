ذوبان جليد جرين لاند يرفع مستوى البحر

المصدر: كوبنهاغن ■ د.ب.أ

تسبب ذوبان سطح الجليد في جرين لاند في ارتفاع مستوى البحر بواقع 1.2 سنتيمتر خلال أقل من 20 عاماً، وفقاً لجهة رصد.

وأظهرت بيانات القمر الاصطناعي اعتماداً على برامج القمر الاصطناعي لتغطية حقل الجاذبية، واختبار المناخ حتى أغسطس 2021، أن سطح الجليد في جرين لاند فقد 4700 غيغا طن منذ بدء القياسات في إبريل 2002، وهو ما يكفي لغمر الولايات المتحدة الأميركية بأكملها بواقع نصف متر.

وتوضح البيانات أن الثلوج تذوب، خصوصاً في الساحل الغربي لجرين لاند، وفقاً لتغريدة لمنصة دانيش بولار هذا الأسبوع. ويشار إلى أن غيغا طن واحداً يساوى مليار طن.

ويشار إلى أن سطح الجليد في جرين لاند يغطي أربعة أخماس إجمالي مساحة أكبر جزيرة على سطح الأرض. ويعد السطح الجليدي للقطب الجنوبي هو فقط الأكبر.

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