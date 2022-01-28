السعودية: مداهمة أحد مشاهير السناب شات بعد بيعه نسخاً مغشوشة لماركات فارهة .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت السلطات السعودية، فيديو، لمنزل أحد مشاهير سناب شات، ضبطت بداخله منتجات مغشوشة لماركات فارهة، حقق من خلالها مبالغ طائلة.

وقالت وزارة التجارة السعودية، في فيديو نشرته عبر "تويتر"، إن الفرق الرقابية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والحملات الأمنية المشتركة في شرطة منطقة الرياض، داهمت شقة سكنية استخدمت لبيع وترويج منتجات مغشوشة ومقلدة، بعد الحصول على الأذونات اللازمة من الجهات المختصة".

وأضافت: "استغل صاحب البضائع، شهرته في الترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح هائلة".

وأوضحت أنه تم استدعاء صاحب الشقة التي ضبطت المنتوجات المغشوشة فيه، لاتخاذ التدابير اللازمة بحقه.

استأجر شقتين فاخرتين بشمال الرياض، ويوصل منتجاته "المغشوشة والمقلدة" بسيارات فارهة..



ومستغلاً شهرته في "سناب شات" لتحقيق أرباح طائلة..



فرقنا الرقابية تداهم المواقع المخالفة وتضبط أكثر من 200 منتج مغشوش ومقلد بقيمة 700 ألف ريال قبل عرضها للبيع. pic.twitter.com/4g2abgxnkk — وزارة التجارة (@MCgovSA) January 27, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news