الجزائر.. سرقة «هوليودية» لمحل مجوهرات في شارع شهير

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

على طريقة أفلام هوليوود، شهد مدينة وهران الجزائرية عملية سطو استهدفت أحد محال بيع المجوهرات، يديره كهل في العقد الخامس من عمره.

وتفصيلا، دخل إلى محل المجوهرات رجل وخطيبته، بزعم شراء قلادة ذهبية، غير أنهما باغتا البائع، رشا وجه بمادة حارقة، من أجل إسقاطه أرضا، ثم أقدما على تقييده وسد فمه بواسطة شريط لاصق وكمامة، ومن ثمة أفرغا المحل من كل المجوهرات والأموال ولاذا بالفرار.

الحادثة خلفت حالة الخوف لأنها وقعت بأحد أشهر شوارع المتواجدة وسط مدينة وهران، وعند العاشرة صباحا، ومن دون إحداث أي جلبة أو أصوات تنبه لما فعلاه.

وبحسب صحيفة الشروق فإن الضحية من مواليد 1966 بوهران، ورث مهنة بيع المجوهرات عن والده، وبحسب رواية الضحية الفاعلان أوهماه في زيارة سابقة للمحل، أنهما يحضران لزواجهما، فما كان أمام البائع سوى توفير لهما كل الظروف المواتية من أجل اختيار ماهو مناسب، ولكن في المرة الأخيرة قاما بفعلتهما وقاما برش التاجر بمادة حارقة خلفت له إصابة خطيرة على مستوى العينين، وجعلته يسقط أرضا، وهي الفرصة التي اغتنمها اللصان من أجل التحكم في الضحية جيدا ولطمه وركله ثم تقييده على مستوى اليدين والرجلين لمنع هروبه، وبقى يصارع الألم لأكثر من 7 ساعات كاملة، لغاية وصول العامل الذي يشتغل عنده والذي كان في عطلة بسبب إصابته بكوفيد، وتم إبلاغ مصالح الأمن التي تدخلت وباشرت تحقيقاتها وسرعان ما استطاعت تحديد هوية الفاعلين.

وكشفت التحقيقات أنهما في الثلاثينات من العمر، خططا قبل عدة أيام من أجل تنفيذ هاته العملية الاستعراضية، بعد زيارة المحل مرتين، وتم ملاحظة غياب كاميرات المراقبة وغياب المعاون الذي كان في فترة الحجر الصحي بعد إصابته بالكوفيد.



وحسب مصادر الصحيفة فإنه تم توقيف المتهمين في وقت قياسي وسيتم تقديمها إلى العدالة للفصل في قضيتهما التي هزت الرأي العام بوهران.

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