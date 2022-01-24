مصر..نقابة المهن التمثيلية في أول تحرك على خلفية «أصحاب ولا أعز»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تقدم نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص لقيامه بالإساءة لعدد من الفنانين وللنقابة عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب، مُستخدما ألفاظا تعد طعنا في الأعراض.

وجاء في البلاغ الذي قدمه المستشار القانوني للنقابة، أن المشكو في حقه سبّ عددا من الفنانين ونشر أخبار كاذبة عنهم، ووصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم وللنقابة.

وطالب البلاغ بمعاقبة المشكو في حقه وفقًا لقانون العقوبات، لارتكابه جرائم الإساءة بالسب والقذف والطعن في الأعراض.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي قد أصدرت بيانًا بشأن الجدل المُحتدم الآن، بخصوص فيلم «أصحاب ولا أعز».

وقالت النقابة في بيانها: «تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبًا وأعضاء، بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية (منفردة أو ممثلة لأحزابها)، والتي دارت جميعها حول العمل الفني، فيلم أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى زكي عضو النقابة».

وتابعت النقابة أن «الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه».

وأبرزت أن «النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري أو النيل منه، نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة منى زكي، حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة».

وأكدت النقابة أنها «تحرص علي القيم الأصيلة للمجتمع المصري، وتؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة، قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم، والتي تكشف كثيرا منها، وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصًا».

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