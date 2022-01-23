أب يقتل ابنه لأنه رفض ارتداء الكمامة قبل خروجه من المنزل !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم أب في الهند على قتل ابنه وذلك بعدما رفض ارتداء كمامة للوقاية من فيروس كورونا قبل خروجه من المنزل.

ووقعت الحادثة في مدينة كالكوتا الواقعة شرق الهند، بينما كان الابن يستعد للخروج من المنزل، حيث اندلع خلاف بينه ووالده الذي طلب منه ارتداء كمامة قبل مغادرة البيت للوقاية من فيروس كورونا.

ووفق ما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، فإن الأب الغاضب خنق ابنه الذي رفض ارتداء الكمامة بشريط قماشي.

وأضافت الصحيفة أن الأب سلّم نفسه لمركز الشرطة معترفا بجريمته، وقد وجهت إليه تهمة القتل العمد.

وذكرت الصحيفة أن سبب غضب الأب يعود إلى أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الضحية من المنزل بدون كمامة.

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