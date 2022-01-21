السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق

المصدر: الرياض - أ ف ب

تشهد المدن السعودية الجمعة انخفاضا حادا في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، فيما تغطي الثلوج ست مدن في شمال المملكة وصلت الحرارة في بعضها إلى ثلاث درجات تحت الصفر.

وستشتد البرودة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع توقع أن تسجل العاصمة الرياض ثلاث درجات تحت الصفر، حسب المركز الوطني للأرصاد.

تُعرف السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم حرا لكنّ مناطقها الشمالية عادة ما تتعرض لموجات برد شديد خلال فصل الشتاء.

وتؤثر كتل هوائية قطبية آتية من سيبيريا راهنا على مناطق شاسعة من المملكة الصحراوية.

وقال حسين القحطاني المتحدث باسم مركز الأرصاد الخميس إنّ السعودية ستشهد "انخفاضا حادا في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية والوسطى ... من المتوقع أن تسجل الرياض ما بين درجة إلى ثلاث درجات تحت الصفر".

وسجلت مدينة طريف في الشمال عند الحدود مع الأردن الجمعة ثلاث درجات تحت الصفر ومدينة القريات عند الحدود مع الأردن درجتين تحت الصفر وكذلك الحال في حائل في شمال المملكة.

وكانت أدنى درجة حرارة سجلت في المملكة هي سبع درجات تحت صفر، حسب ما أفاد متحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحكومية في تصريحات في 2020 بدون أن يشير إلى تاريخ حدوث ذلك.

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