ورش عمل إبداعية تلهم خيال المصورين في «اكسبوجر 2022»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تستضيف فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في الفترة بين 9 و15 فبراير المقبل، سلسلة من ورش العمل التدريبية والتعليميّة المتخصصة بتقنيات ومهارات التصوير، يقدمها نخبة من المصورين المحترفين العالميين.

وتأتي الورش ضمن برنامج متكامل يقدمه المهرجان في مركز إكسبو الشارقة، ويتضمن حزمة من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف المصورين المحترفين والهواة، ليفتح بذلك منصة تعزز خبرات عشاق التصوير، وتنمي مهاراتهم الإبداعية.

وتتضمن أجندة البرامج التدريبيّة والتعليميّة في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» 2022 عدداً من جلسات تقييم السير الفنية وجلسات النقاش الجماعية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في عالم التصوير، وألمع المصورين على مستوى العالم، ويمكن للراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات أو التسجيل للمشاركة في هذه الجلسات زيارة الموقع الرسمي للمهرجان على الرابط الآتي: (xposure.ae).

ويقدم المصور والمدرب مايك براون، ورشة بعنوان «التعريف بالبعد البؤري»، حيث سيشرح من خلالها مفهوم البعد البؤري وأطواله المختلفة، وكيفية توظيفه في تحسين مظهر موضوع الصورة، فيما يتناول المصور كولن هاوكينز، في ورشة «احتراف إضاءة الاستديو للبورتريهات التجاريّة والتجارة الإلكترونيّة»، تقنيات الإضاءة المستخدمة في الاستوديو خلال تصوير منتجات الأزياء لمواقع التجارة الإلكترونية.

ويتحدث المصور ديفيد نيوتن في ورشة «تقنيات التصوير» عن أسرار فن التصوير الفوتوغرافي وأساسياته، وتتمحور ورشة «لغز الضوء الساحر»، التي يقدمها مايك براون، حول مفهوم الضوء وخصائصه وأهميته في تقديم صورة جيدة التركيب.

وفي ورشة «كيف تصوّر مشروعاً شخصياً»، يتحدث كريس كو، حول مراحل تصوير المشروع بدءاً من تقسيم المفهوم الأساسي، وتحديد أساليب التصوير المختلفة، ويتعرف المشاركون في ورشة «أضئ العالم» على فائدة ضوء (الفلاش) للحصول على صور عالية الجودة، ويقدم مايك براون في ورشة «كيمياء الصورة» رؤيته الخاصة حول عناصر التحكم الرئيسة في الكاميرا وأهميتها، وكيف يمكن الاستفادة منها لالتقاط صور محفزة وجذابة بطرق إبداعية.

ويتناول المصور محمد محيسن، الحائز جائزة بوليتزر مرتين، في ورشة «لحظات عبر الزمن» موضوع أخلاقيات مهنة التصوير الفوتوغرافي والطريقة الملائمة للتحدث مع الأشخاص وتصويرهم، فيما يشرح مايك براون، في ورشة «انسيابية التكوين» أهمية التمييز في طريقة التفكير والرؤية والمهارة لإنتاج أعمال فريدة.

ويقدم مصور الرحلات إيلايا لوكاردي في ورشة بعنوان «مقدمة عن فن دمج الأزمنة»، شرحاً عن التقنيات التي يستخدمها عند تصوير مشاهد بأوقات مختلفة، فيما توفر ورشة «تصوير المنتجات في الاستديو» التي يقدمها المصور كولين هويكنز على مدار أربع ساعات، فرصة عمليّة لتعزيز مهارات التصوير الفوتوغرافي باستخدام تقنيات إضاءة بسيطة لتصوير المنتجات في الاستوديو.

وتهدف ورشة «مراحل رواية القصص» إلى تحفيز المشاركين على الإبداع وتقديم أعمال فنيّة جديدة، إلى جانب اطلاعهم على الفرق بين مفهومي إثبات الحقيقة وتفسير المعنى، وآلية تطوير عملية سرد القصص الشخصيّة، واستراتيجيات إنشاء قصص بصرية فعالة ومؤثرة.

وفي ورشة تفاعلية بعنوان «مهارة تحرير الصور» يقدمها المصور كريس كو، يتعرف المشاركون على أساسيات تحرير الصور المعدّة للنشر أو العرض أو البيع وكيفية اختيار الصور حسب الغرض من استخدامها، كما تتضمن الورشة نقداً جماعياً لعدد من الأعمال، وجلسة تدريبية عملية عن تقنيات تحرير الصور.

كما تتضمن أجندة البرامج التدريبيّة والتعليميّة في المهرجان ورشات عديدة تدول حول تحديات الضوء والتركيب في تصوير المناظر الطبيعية، وفن إثراء اللغة البصرية، وفنون التصوير بالأبيض والأسود، والتصوير بتقنية الفاصل الزمني، وكيفية إنتاج مشروع تصوير طويل الأمد، وغيرها من فنون التصوير، واحتراف فن تصوير الرحلات، والتصوير الفلكي باحتراف.

• الورش تتضمن حزمة من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف المصورين المحترفين والهواة، لتفتح منصة تعزز خبرات عشاق التصوير وتنمي مهاراتهم.

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