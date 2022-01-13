هندي رشح نفسه لمنصب وحصل على صوت واحد «حتى أمه لم تنتخبه»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تصدّرت قصة رجل هندي من ولاية «جوجارات» رشح نفسه لمنصب سياسي في المنطقة عناوين الصحف المحلية والعالمية، وذلك بعد صدمة حصولة على صوت واحد فقط، وهو في الحقيقة صوته، حتى أن والدته لم تصوت له ولا اي فرد من عائلته التي يبلغ عدده على الاقل 40 فردا يحق لهم التصويت.

و بحسب ما ذكر موقع «أوديتي سنترال»، فإن سانتوش هالباتي انهار قرب مركز فرز الاصوات، عندما سمع نتائج الانتخابات، موضحًا في تصريحات صحفية أنه حصل فقط على صوته، منصدما من فكرى انه لم يحصل حتى على صوت والدته الحبيبة او حتى اخوته والاقارب المقربين منه " لم يكلفوا أنفسهم عناء الإدلاء بأصواتهم، أو أنهم اختاروا التصويت لشخص آخر".

وعبر الرجل خلال حديثه مع صحيفة «تايمز ناو» المحلية، عن حزنه الشديد بسبب خزلان عائلته له، متابعا:«الانتخابات تأتي وتذهب، لكنني حصلت على صوت واحد فقط هو صوتي أنا، حتى عائلتي لم تصوت لي».

وذكرت الصحيفة أن حادثة مماثلة وقعت قبل عامين، عندما انهار مرشح مستقل من ولاية «البنجاب»عند إخباره أنه حصل على 5 أصوات فقط، إلا أن واقعة سانتوش هي الأكثر تميزا، لأنه لم يحصل إلا على صوت واحد.

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