خبراء: الكمامات القماشية لا تحمي من أوميكرون وليست أكثر من زينة !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل خبراء إلى أن الكمامات القماشية لا توفر حماية كافية لصد متحور أوميكرون، مع توصيتهم بضرورة ارتداء أقنعة طبية، والتي توفر الحماية الأقوى.

واعتبر الخبراء في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية الأقنعة القماشية بأنها ليست أكثر من زينة للوجه لا توفر الحماية المطلوبة.

ودعوا لارتداء كمامة طبية وفوقها كمامة من القماش، فالكمامة القماشية بحسبهم تمنع القطرات الكبيرة التي تحمل الفيروس وليس الجزيئات متناهية الصغر التي تحمل الفيروس.

من جانبها، قالت مونيكا غاندي، أخصائية الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، "إذا كنت لا تريد حقًا التعرض للإصابة، فعليك ارتداء النوع المناسب من القناع".

وأوصت غاندي باستخدام كمامات N95 المعتمدة في الولايات المتحدة أو KN95 وKF94 وFFP2 المعتمدة في الصين وكوريا الجنوبية وأوروبا على التوالي.

كذلك أضافت أنه في حال لم تكن تلك الأنواع متاحة، فيمكن حينها ارتداء كمامتين واحدة من القماش متعدد الطبقات فوق الكمامة الجراحية المصنوعة من مادة البولي بروبيلين التي تتميز بخصائص الشحن الكهروستاتيكي التي تمنع الفيروس.

وقالت: "إذا كان كل شخص يرتدي كمامة من القماش أو مجرد كمامة جراحية فقط، فلن يحدث أي فرق"، خصوصا مع متحور أوميكرون عالي القابلية للانتقال.

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