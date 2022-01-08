مدير ينتقم من موظف لايحبه بطريقة غير متوقعة.. 91 ألف قطعة نقدية ‏مغطاة بالزيت

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

انتقم صاحب عمل من موظف لايحبه بطريقة غريبة، حيث صرف له راتبه الاخير بطريقة غير متوقعة، الامر الذي تسببت له لاحقا بمشكلة أمام القضاء الاميركي.

بدأت القصة عندما قدم الموظف في ولاية جورجيا الأمريكية، أندريا فلاتن، بتقديم شكوى يتهم فيها صاحب عمله بعدم وضع شيك اتعابه الاخيرة في الحساب البنكي، ليفاجأ بوجود فلاتن جبل من بنسات (أجزاء نفدية من الدولار)، وصل عددها إلى 91 ألف بنس مغطاة بالزيت ملقاة عند منزله، بحسب شبكة «سي بي إس» الأمريكية.

ووفقا لشكوى الموظف فقد قرر صاحب العمل أن يدفع البنسات للموظف بعد ساعات من علمه أن فلاتن اتصل بمنظمي العمل بشأن راتبه المفقود.

و قررت وزارة العمل الأمريكية أن صاحب العمل حرم بشكل غير قانوني العمال الآخرين في متجره من أجر العمل الإضافي، فضلا عن عدم احتفاظه بسجلات العمل والأجور المناسبة.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» فإنه بعد أن قدمت وزارة العمل الأمريكية شكواها ضد صاحب العمل، أكد أندريا فلاتن في تصريحات لموقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي أنه سيحفز العمال الآخرين الذين يشعرون أنهم محرومون خطأً من أجورهم على تقديم شكوى.

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