"واتساب بيزنس" يفرض رسوماً على الرسائل ابتداء من الشهر المقبل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طرح تطبيق WhatsApp Business منذ سنوات ليقدم لأصحاب الأنشطة التجارية والخدمية تجربة أفضل للتواصل مع عملائهم. هذه التجربة ظلت منذ وقت الإطلاق تجربة مجانية ككل ما يقدمه واتساب ولكنها للأسف لن تستمر كذلك فشركة ميتا (فيس بوك سابقاً) تخطط قريباً لجني الأموال لأول مرة من التطبيق الذي استحوذت عليه في عام 2014.

وستجني ميتا الأرباح أخيراً عبر فرض رسوم على المحادثات التي يجريها مستخدمو WhatsApp Business بنظام محاسبة يعتمد على وحدة "المحادثة" في مقابل رسوم ثابتة تختلف من دولة إلى أخرى. وسيتم تطبيق رسوم WhatsApp Business بداية من يوم 1 فبراير 2022 على كافة مستخدمي الخدمة في كل دول العالم، حسب أخبار لم تؤكدها الشركة نفسها بعد.

لكن عموم مستخدمي واتساب لن يدفعوا أي رسوم نهائياً. فإذا تحدثت مع حساب WhatsApp Business لن تدفع أي أموال، ومقدم الخدمة هو من سيدفع أما أنت كمستخدم عادي فلن تدفع شيئاً.

وستتم محاسبة أصحاب حسابات WhatsApp Business بالمحادثة. وبحسب السياسة الجديدة المنشورة فإن المحادثة هي مجموعة من الرسائل بين الطرفين تبدأ بأول رسالة وتستمر حتى مرور 24 ساعة من وقت إرسالها. تبادل رسائل جديدة بعد مرور 24 ساعة من وقت إرسال أول رسالة يعني أنك قد بدأت محادثة جديدة. سيتم محاسبتك على محادثتين وليس محادثة واحدة.

وللتبسيط فالموضوع أشبه بنظام محاسبة مواقف السيارات العامة. إذا قضيت 46 دقيقة مثلاً ستدفع ثمن ساعة انتظار، إذا قضيت ساعة و18 دقيقة ستدفع ثمن ساعتين.

ومن نفس المنطق إذا انتهت المحادثة خلال أقل من 24 ساعة ستدفع ثمن محادثة واحدة. وإذا استمرت لأكثر من 24 ساعة ستدفع ثمن محادثتين وهكذا.

ويختلف سعر المحادثة بناء على الطرف الذي بدأ الحديث. إذا بدأ المستخدم حديثه يكون سعر المحادثة أقل، وإذا بدأ صاحب حساب WhatsApp Business سيكون سعر المحادثة أكثر.

ويعد رقم الهاتف المستخدم عاملاً مؤثراً أيضاً في التعريفة. مثلاً إذا كنت صاحب فندق في مصر وتقوم بالحديث مع مواطن مصري مقيم في الإمارات ويمتلك خطا إماراتيا ولكنه في عطلة في مصر ويستخدم واتساب بالرقم الإماراتي. في حال بدأت أنت المحادثة ستتم محاسبتك بسعر محادثة حسابات WhatsApp Business في مصر، أماإذا بدأ هو المحادثة فستتم محاسبتك بسعر محادثة الأفراد في الإمارات.

لكن خطة فيس بوك لجني الأموال من واتساب، كما نشرها موقع "عرب هارد وير" لن تطبق على الجميع. فأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة لن يدفعوا أموالاً في الخدمة حيث أن كل حساب يحصل على 1000 محادثة مجانية في بداية كل شهر. وهذه المحادثات المجانية يمكن أن يبدأها المستخدمون العاديون أو أصحاب حسابات WhatsApp Business.

وإذا كنت تمتلك صفحة على فيس بوك فأنت تعلم أنه بإمكانك إضافة زر لتوجيه المستخدم للحديث عبر واتساب مباشرة. نفس الأمر يمكن فعله عند إنشاء إعلان على فيس بوك.

في حال ضغط المستخدم على الزر المتواجد في الإعلان وبدأ المحادثة لن يدفع صاحب حساب WhatsApp Business ثمن تلك المحادثة وستكون مجانية لإنه قد استخدم خدمة الإعلان عبر فيس بوك. في حال استمر تبادل الرسائل لأكثر من 24 ساعة سيكون على صاحب حساب WhatsApp Business دفع قيمة محادثة واحدة وهي المحادثة الثانية التي بدأت بعد مرور 24 ساعة من أول ساعة.

وقد يأتي في ذهنك سؤال منطقي، كم سأدفع إذا بدأ المستخدم العادي المحادثة وانتهى حديثنا قبل مرور 24 ساعة ولكنك وكصاحب حساب WhatsApp Business احتجت للرد عليه بعد مرور 24 ساعة؟ هل ستدفع ثمن محادثتين بدأهما المستخدم أم ستدفع ثمن محادثة بدأها المستخدم وثمن محادثة بدأها صاحب حساب WhatsApp Business؟

الأمر يبدو معقداً، أنت محق ولكن هذا هو نظام المحاسبة الجديد. الإجابة أنك ستدفع ثمن محادثة بدأها المستخدم وثمن محادثة بدأها صاحب حساب WhatsApp Business.

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