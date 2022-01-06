سعودي يروي تفاصيل عودته من الموت... توقفت وظائفه الحيوية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

روى مواطن سعودي قصة نجاته من الموت المحقق بعد توقف وظائفه الحيوية لمدة 55 ثانية عقب حادث مروري تعرض له بمنطقة عسير.

وأوضح عبد الله اليزيدي لموقع "أخبار 24" السعودي أنه كان متوجها من منزله إلى العمل وبسبب وجود ماء على الطريق انحرفت مركبته عن مسارها واصطدمت بأحد الجسور وكانت الإصابة التي تعرض لها طفيفة، لافتا إلى أن أحد المقيمين العابرين في ذلك الطريق قام بإخراجه من السيارة بطريقة خاطئة مما تسبب له في إصابة بليغة في الظهر.

وأشار إلى أنه نقل بواسطة الإسعاف إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية.

وتابع قائلا إنه نقل بعدها إلى مدينة الملك فهد الطبية وحدث حينها أن جميع العلامات الحيوية في جسده توقفت لمدة 55 ثانية، أي بمعنى أنه توفي، حيث توقفت جميع الأعضاء عن العمل لكنه بعدها عاد للحياة، مؤكدا أن الأطباء كانوا في غاية الاستغراب مما حدث حينها.

وصرح اليزيدي بأن الطبيب المعالج وبعد مرور أيام على العملية أخبره بأنه مصاب بشلل نصفي، الأمر الذي أثر عليه وعلى أقاربه نفسيا.

وأفاد بأن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير بعد أن استطاع المشي عقب ذهابه لطبيب آخر في عسير، قبل أن يستطيع العودة للمشي تدريجيا.

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