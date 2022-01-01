مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديو لأفعى بقبعة "سانتا كلوز".. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفعى بيضاء صغيرة ترتدي قبعة "سانتا كلوز" وهي شخصية خيالية مرتبطة بأعياد الميلاد.

ويظهر المقطع المتداول الذي سجل في ولاية أريزونا الأمريكية الأفعى وهي تتحرك بحرية بالقبعة بجانب شجرة عيد الميلاد في المنزل، قبل أن تقف على يد مالكها وتحدق بالكاميرا وهو منظر أثار عاطفة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفق "روسيا اليوم".

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