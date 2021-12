فيديو شبيه إيلون ماسك الصيني يثير ضجة.. ورئيس "تسلا" يعلق

أظهر مقطع فيديو نُشر على النسخة الصينية من "تيك توك" بعنوان "Douyin" رجلاً آسيويًا يعتقد رواد الإنترنت أنه شبيه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا. يُظهر الفيديو الفيروسي رجلاً يقف أمام سيارة سوداء وينظر إلى الكاميرا.

انتشر الفيديو ولقطات الشاشة منه على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشارك أحد مستخدمي "تويتر" الفيديو قائلاً: "هل هذا هو الشقيق التوأم المفقود أو جسد إيلون ماسك الموجود في الصين؟".

حصد هذا الفيديو أكثر من 271 ألف مشاهدة و6500 إعجاب.

وتشابه الرجل الغريب مع إيلون ماسك هو السبب وراء هذه الضجة.

ومع ذلك، قال أحد المستخدمين إن الفيديو يمكن أن يكون مزيفًا بشكل احترافي، كما هو الحال في تقنية متطورة تسمح للمستخدمين بوضع وجه على جسد شخص آخر بطريقة مثيرة للإعجاب.

إذا كنا لا نعرف هوية الرجل، فلا يمكن إثبات ما إذا كان وجهه الحقيقي.

وعلق بعض المستخدمين مازحين على الرجل بـ "يي لونغ مسك".

ورد إيلون ماسك على المقارنة بينه وبين شبيهه قائلاً: "ربما أنا صيني جزئيًا!".

Is this the missing twin brother or body double of @elonmusk found in China? 😂 pic.twitter.com/UDsKySKnPi