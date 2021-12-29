"الحشيش" في صدارة المخدرات الأكثر تعاطيًا في مصر خلال 2021

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، أكثر المواد المخدرة انتشارًا من حيث التعاطي في مصر خلال عام 2021، بالإضافة إلى المحافظات الأكثر ترددًا على الخط الساخن للصندوق 16023.

اكتسح مخدر الحشيش المرتبة الأولى، كأثر المواد تعاطيًا خلال عام 2021، بنسبة 51.20%، فيما جاء الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة وصلت إلى 41.92%، ثم الترامادول بحوالي 31.60%، بينما احتلت المخدرات التخليقية، حيث الشابو والكريستال والاستروكس والفودو، بنسبة 18.87%، وفقًا لما أعلنه صندوق مكافحة الإدمان.

احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى كأكثر المحافظات ورد للخط الساخن للصندوق منها مكالمات لطلب العلاج بنسبة 33.45 %، أما محافظة الجيزة وصلت نسبتها حوالي 12.40 %، وأرجع الصندوق ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لطالبي العلاج.

وقدم مكافحة الإدمان خدماته العلاجية طوال عام 2021، لنحو 143 ألف و833 مريضًا جديدًا، بالإضافة إلى متابعة من ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق الشريكة مع الخط الساخن، جاءت نسبة الذكور من تلك الخدمات نحو 94.66 %، فيما جاءت نسبة الإناث 5.34%.

وكشفت بيانات المتصلين بالخط الساخن على مدار العام، أن التعاطي من سن الـ 15 عامًا حتى 20 عامًا، استحوذ على النسبة الأغلب من بين المترددين، حيث جاء بنسبة 44.50 %، بينما هناك 34.65 % بدأوا من سن 20 عامًا حتى 30 عامًا، فيما جاء في سن الأقل من 15 عامًا بنسبة 13.63%.

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