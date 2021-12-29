مصر.. إحالة محاميي كريم الهواري إلى المحاكمة بتهمة محاولة إتلاف الأدلة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أحالت جهات التحقيقات بمدينة 6 أكتوبر المصرية محاميي كريم الهواري والمتهمين بانتحال صفة والشروع في الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادثة تصادم الشيخ زايد.

وكان قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، في وقت سابق، جدد حبس 2 محامين من دفاع كريم الهواري، لاتهامهما بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، التي وثقت لحظة وقوع الحادث الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب في مدينة الشيخ زايد.

يأتي ذلك بعدما ورد للأجهزة الأمنية بلاغا من مالك منزل سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به، حادث التصادم بين سيارة نجل رجل أعمال، وسيارة أخرى مما أدى لمصرع 4 طلاب، أن شخصين حضرا لمنزله وادعيا أنهما تابعان لجهة قضائية، وطلبا منه جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، لكنه رفض تسليمهما الجهاز.

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