روسيا تغرّم غوغل 87 مليون يورو بسبب محتويات محظورة

المصدر: موسكو ■ أ.ف.ب

فرضت محكمة روسية على غوغل أمس غرامة قدرها 7.2 مليارات روبل (87 مليون يورو) على خلفية عدم حذف محتويات «محظورة»، في خضم تزايد العقوبات ضد الشركات الرقمية في روسيا.

وأعلن المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على تلغرام إدانة غوغل بـ«معاودة الجرم» على خلفية عدم حذف الشركة الأميركية العملاقة من منصاتها محتويات تصنّفها روسيا محظورة.

وتفرض روسيا عادة عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى متّهمة إياها بعدم حذف محتويات تروّج للمخدرات والانتحار وأخرى على صلة بالمعارضة.

في سبتمبر وقبيل الانتخابات التشريعية أجبرت موسكو شركتي أبل وغوغل المتّهمتين بـ«التدخل في الانتخابات» على حذف التطبيق الخاص بالمعارض الروسي أليكسي نافالني من متجريهما الرقميين في روسيا.

وتعمل السلطات على تطوير نظام «إنترنت سيادي» سيمكّنها متى أُنجز من عزل الشبكة الروسية بفصلها عن الخوادم العالمية الكبرى.

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