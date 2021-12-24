مصر.. ام تنتقم من شاب ابتز ابنتها بـ «حفلة إعدام»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل قتل شاب مصري على يد سيدة ونجلتها، بعدما قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما اختفى شاب لمدة أسبوع كامل عن بيته وحرر والده محضرا بغيابة لتعثر مباحث الدقهلية على جثته في مصرف «بشالوش» بدائرة ميت غمر، ويتعرف عليه والده، واستطاعت المباحث من كشف خيوط الجريمة خلال 24 ساعة لتكتشف أن المجني عليه تعرض لـ«حفلة إعدام» على يد نساء، بسبب ابتزاز المجني عليه لأم وابنتها بسبب مقاطع صوتية مخلة ووجود خلافات مالية. بحسب «أخبار اليوم».

واعترفت المتهمة الأولي"ولاء 42 عاما" ، صاحبة محل لبيع الأدوات المنزلية، في تحقيقات النيابة العامة، أنها شريكة للمجني عليه، 36 عاما، ولعلاقته بها ونجلتها «روان 2 عاما"، طالبة بكلية الصيدلة، تحصل منهما على مقاطع صوتية مخلة، وبدأ في ابتزازهما بهم، وتحصل منهم على مبالغ مالية وذلك حتى لا يعطيها لزوجها ووالد ابنتها.

وأضافت المتهمة، أنها ضاقت بتهديدات المجني عليه، بعد أن استجابت لابتزازه وأعطته مبالغ مالية كبيرة أكثر من مرة إلا أنه استمر في ابتزازه، فاتفقت مع ابنتها على قتله، واستعانتا بأصدقائهما الذين يعرفون ما يتعرضن له من ابتزاز.

وأشارت إلى أنها طلبت المجني عليه الحضور إليها في شقتها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، وجهزت له كوب من العصير ووضعت به أقراص منومة، وفور فقد المجني عليه الوعي، أجهزت عليه بمساعدة «ياسمين 22 عاما"، بائعة بالمحل، وابنتها روان، وتفننو في تعذيبه قبل وضع فوطة مبللة بالمياه ووضعها على فم وأنف المجني عليه قاصدا كتم أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعندما تأكد المتهمون من موته أخذوا هاتفه وحطموا شريحتين به، ووضعوا الجثة داخل كرتونة جهاز تكييف فارغة، وظلت الكرتونة في مكانها يفكرون طوال الليل عن كيفية التخلص من الجثة حيث تم التخلص منها بأحد المصارف.

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