فيديو صادم لطلاب يعتدون على معلم بسلة قمامة.. وتدخل حكومي لإنصافه

ظهر مقطع فيديو صادم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن رؤية مجموعة من طلاب مدرسة ثانوية هندية وهم يسيئون التصرف والاعتداء على مدرس أثناء الفصول الدراسية.

تم تصوير الفيديو في المدرسة الثانوية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الفيديو، يمكن رؤية الطلاب وهم يسيئون التصرف مع مدرس هندي عندما دخل الفصل، حيث يظهر الفيديو بوضوح أحد الطلاب وهو يحاول الاعتداء على المعلم بصندوق قمامة، والذي وضعه لاحقًا على رأس المعلم.

وبمجرد ظهور الفيديو على الإنترنت، طالب مستخدمو الإنترنت باتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب.

من ناحية أخرى، علم وزير التعليم الابتدائي والثانوي في ولاية كارناتاكا الهندية بي سي ناغيش، بالحادث فوجه بإجراء تحقيق على الفور واتخاذ إجراء صارم.

وقال الوزير على "تويتر": "لا يمكن التسامح مع الاعتداء على مدرس من قبل طلاب في مدرسة. إدارة التعليم والشرطة يحققان في الأمر، وهناك تعليمات لاتخاذ الإجراء المناسب. سنكون دائماً مع المعلمين".

Student of Nallur Govt school put Dustbin on Hindi teacher's head while he was lecturing , Students also attempt to assault with dustbin , few group of students found having pan masala , cigarette, gutka , and drinks . pic.twitter.com/w68txYOxvk