عريس ينجو بأعجوبة من حريق في "عربة السندريلا" خلال الزفاف.. فيديو

انتشر مقطع فيديو صادم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شوهدت عربة الخيول (على شكل عربة السندريلا) تحترق بينما كان العريس لا يزال عليها.

وقع الحادث في ولاية غوجارات الهندية عندما كان العريس بارا يتجه نحو مكان الزفاف، وخلال موكب الزفاف، كان الناس يرقصون ويفجرون المفرقعات النارية.

تم الاحتفاظ ببعض المفرقعات الأخرى في عربة الخيول التي اشتعلت فيها النيران.

نجا العريس بأعجوبة وشوهد وهو يقفز من العربة بينما كانت مشتعلة، حيث نزل من العربة بسلام ولم يصب أحد في الحادث.

وأظهر الفيديو المارة والناس خلال موكب الزفاف وهو يساعدون في إخماد النيران من خلال سكب الماء على ألسنة اللهب.

وفي وقت لاحق، تم إحضار طفايات حريق من متاجر قريبة لإخماد الحريق.

