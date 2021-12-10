"كنت بنشر الغسيل".. القصة الكاملة لـ "سيدة التجمع العارية" في مصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أثارت سيدة التجمع العارية حفيظة المواطنين من جيرانها بعد خلع ملابسها وظهورها شبة عارية في بلكونة شقتها بمنطقة التجمع الخامس القريبة من العاصمة المصرية القاهرة، الأمر الذي دفع جيران سيدة التجمع، شبه العارية، أكثر من مرة، ليتقدموا ببلاغ إلى الشرطة يتهمون فيه السيدة بنشر الفسق والفجور.

فور تلقِّي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي ضد فتاة التجمع العارية تحركت قوة إلى منزلها وألقت القبض عليها بعد أن وثق الأهالي صور سيدة التجمع وهي عارية خلال جلوسها وظهورها أكثر من مرة في بلكونة المنزل.

كشفت التحقيقات والتحريات واعترافات فتاة التجمع العارية أنها أوكرانية الجنسية وظهرت بملابسها الداخلية خلال وجودها في بلكونة شقتها، لكونها لا تعلم القوانين المصرية، وأنها تفعل كما تفعل في بلدها ولم تقصد نشر الفسق أو الفجور في المجتمع المصري.

وتابعت التحقيقات والتحريات بأن فتاة التجمع العارية فوجئت بوجود صراخ من قبل جيرانها بعد خروجها في بلكونة شقتها حتى ألقي القبض عليها، وتصالحت مع الأهالي فور وصول مباحث النجدة.

فوجئت فتاة التجمع العارية بقوة من قسم شرطة التجمع الأول تلقي القبض عليها، وتبين لضباط القسم أن المشكو في حقها لا تتحدث العربية، وأنها من دولة أوكرانيا وتقيم داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الأول بصحبة صديقتها، وأوضحت الصور التي التقطها جيران السيدة الأوكرانية، أنها تظهر بالملابس الداخلية، وتبين من أقوال المشكو في حقها أنها كانت تنشر الغسيل في البلكونة.

وظهرت فتاة التجمع العارية بالملابس الداخلية في بلكونة شقتها بعد أن شاهدها المواطنون أكثر من مرة تظهر شبه عارية، وتبين من التحقيقات أن المشكو في حقها حضرت إلى مصر منذ أيام في رحلة سياحية بصحبة عدد من أصدقائها واستأجرت شقة بمنطقة التجمع الأول وأنها ظهرت في بلكونة شقتها شبه عارية خلال جلوسها فيها ونشر الغسيل.

وعندما حضرت النجدة تصالحت فتاة التجمع العارية، مع جيرانها بعدما تفهموا الموقف وأوضحت لهم المشكو في حقها أن ظهورها بالملابس الداخلية، شيء عادي في بلادها، ولم تكن تعلم بالقوانين المصرية تمنع ظهورها بهذا الوضع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news