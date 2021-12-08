الروهينغا يقاضون «فيس بوك» طالبين 150 مليار دولار

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

رفع لاجئون من الروهينغا دعوى قضائية ضد شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبين بـ150 مليار دولار، بزعم أن الشبكة فشلت في كبح خطاب الكراهية على منصتها، ما فاقم العنف ضد الأقلية الضعيفة. ووفقاً لفحوى الدعوى المرفوعة أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا، فإن الخوارزميات التي تدعم الشركة الأميركية، تروج معلومات مضللة وفكراً متطرفاً، يترجم إلى عنف على أرض الواقع. وتضيف أن «(فيس بوك) تشبه الروبوت المبرمج لإنجاز مهمة واحدة: النمو». وبحسب الدعوى، فإن خوارزميات «فيس بوك» تدفع مستخدمين سريعي التأثر إلى الانضمام لمجموعات أكثر تطرفاً، وهذا وضع «مفتوح للاستغلال من قبل سياسيين وأنظمة مستبدة».

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