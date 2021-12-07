مصري يطلب تطليق زوجته: "بتقول لجارنا جيب أغسلك الجاكت يا أسامة؟"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تقدم مصري بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في منطقة إمبابة، لتطليق زوجته "زينب. م"، ربة منزل، لما وقع عليه من ضرر، مبررًا طلبه "بتغسل هدوم العمال اللي ساكنين قدامنا".

يروي "علي. ص"، سائق ميكروباص: تزوجت من "زينب"، زواجًا تقليدياً، بعد ترشيحها من أحد المقربين، وبعد التعارف اقتنعت بها اقتناعًا تامًا، حتى انتقلنا إلى عش الزوجية بعد شهرين فقط من الخطبة، لكن الغريب في الزفاف هو عدم حضور أصحابها حيث كانت بمفردها.

يكمل الزوج: "لم أتحدث مع زوجتي حينها لكني فوجئت بصديقتها المقربة بعد أيام من زواجنا بالشارع وعند سؤالها عن عدم حضور الزفاف قالت "أنت اتجوزت واحدة نكدية وبتحب تعرف كل حاجة عن الناس. خلي بالك منها"، فبدأت أشعر بعدم الراحة، وأركز في تصرفاتها بالفعل، فوجدتها تريد معرفة أخبار الجيران، وتغفل أعمال المنزل بسبب جلوسها معهم".

يشكي "علي": خلال يوم إجازتي وأثناء ذهابنا لشراء مستلزمات المنزل، صُدمت بسؤالها العمال المتواجدين بالشقة المقابلة "عندكم غسيل النهاردة؟، أنت لابس الجاكت متبهدل ليه يا أسامة ابعته اغسله"، فقمت بالتعدي عليها بالضرب أمامهم وطردها خارج المنزل.

يواصل الزوج: "بعد فترة حاولت الجلوس معها لتعديل سلوكها لكن تصرفاتها ظلت كما هي، حتى شعرت باستحالة المعيشة معها، فطالبتها بإنهاء حياتنا بالطلاق لكن أسرتها رفضت".

يختتم: "بعد أسبوعين لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى تطليق للضرر منها، وحملت رقم 49 لسنة 2021 ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن".​

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