انطلاق «ملتقى الدليل المهني» لصقل مهارات الباحثين عن العمل

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مكتبات الشارقة العامة» عن تنظيم «ملتقى الدليل المهني»، الذي يقام يومي الأربعاء والخميس (8 و9) ديسمبر، ويجمع عدداً من المدربين والخبراء في سلسلة جلسات صباحية ومسائية تُعقد في مقر «مكتبة الشارقة العامة»، بهدف صقل المهارات المهنية للشباب الخريجين والباحثين عن فرص عمل.

ويشهد الملتقى في يومه الأول ست جلسات باللغة العربية، يقدمها كلٌّ من المدربين كارينا رواشدة، وراما مهنا، ومحمد محمود، وتهاني التري. ويتناولون في ثلاث جلسات صباحية مهارات التواصل، وطرق البحث عن عمل، وإدارة العمل الجماعي، فيما ستكون الجلسة الثانية متاحة واقعياً وعبر تقنية الاتصال المرئي.

ويستعرض المدربون في الجلسات المسائية موضوعات الكاريزما الشخصية، وإعداد السيرة الذاتية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news