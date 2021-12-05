قذيفة من الحرب العالمية الثانية تعلق في جسد بريطاني

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

عاش مستشفى بريطاني هذا الأسبوع أجواء حربية، بعدما أتى شخص إلى قسم الطوارئ ليسحب قذيفة من الحرب العالمية الثانية علقت في جسده بعد أن انزلق عليها حين كان ينظّف مجموعته من القطع العسكرية، ما أثار مخاوف من خطر انفجارها.

وفي تدبير وقائي، توجه شرطيون وخبراء متفجرات إلى مستشفى غلوسترشير، وكان الأطباء نجحوا في سحب الجسم المتفجر من جسم الرجل قبل وصول عناصر الأمن.

وأوضحت الشرطة في بيان أن «الجسم سُحب قبل وصول الشرطة، وتم الاتصال بأفراد هيئة إزالة المتفجرات. وهم توجهوا إلى المكان وأكدوا أن الجسم لم يكن معداً للتفجير، وبالتالي لم يكن هناك أي خطر على العامة». وأفادت صحيفة «ذي صن» بأن القذيفة التي دخلت جسم الرجل هي قطعة مسنّنة بطول 17 سنتيمتراً.

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