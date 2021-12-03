"ناسا" تدشن عهد خصخصة الفضاء بـ3 شركات

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الخميس أنها وقعت عقودًا مع ثلاث شركات لمساعدتها في تطوير محطات فضائية خاصة، في خطوة إضافية نحو تسيير رحلات تجارية إلى الفضاء، على خلفية توقف محطة الفضاء الدولية عن العمل مستقبلا.

والشركات الثلاث هي "بلو أوريجن" و"نانوراكس" و"نورثروب غومان" التي تبلغ قيمة عقودها 130 و160 و125.6 مليون دولار على التوالي.

وفازت شركة اكسيوم سبايس بعقد مماثل قيمته 140 مليون دولار العام الماضي.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون في بيان "نتعاون مع الشركات الأميركية لتطوير وجهات فضائية يمكن للناس زيارتها وحيث يمكنهم العيش والعمل".

وتشجع ناسا بشدة خصخصة المدار المنخفض للأرض من أجل توفير المال والتركيز على مهام استكشاف بعيدة إلى القمر والمريخ.

وستبقى محطة الفضاء الدولية في الخدمة حتى عام 2024 وأكدت وكالة ناسا أنها يمكن أن تعمل من الناحية الفنية حتى عام 2028. وقد أيد بيل نيلسون تمديد خدمتها حتى عام 2030.

ويتمثل الهدف في أن تتولى المحطات الخاصة زمام الأمور لاحقا، ما يضع حداً للتعاون الدولي الحالي بشأن محطة الفضاء الدولية، ولا سيما مع روسيا.

وقال مدير الرحلات التجارية في وكالة ناسا فيل مكاليستر في مؤتمر صحافي إن هذه العقود "ستساعد في ضمان استمرار وجود بشري للولايات المتحدة في مدار منخفض". وأضاف أن "أي ثغرة (في هذا الوجود) ستكون ضارة".

وتأمل وكالة الفضاء الأميركية في أن تكون قادرة في المستقبل على الاستعانة بخدمات الشركات الخاصة لتلبية احتياجاتها، من دون الاضطرار إلى تمويل تكاليف تشغيل محطة.

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