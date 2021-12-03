دار الإفتاء تحذر المصريين من تسيمة بناتهم بهذا الاسم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذرت دار الإفتاء المصرية من تسمية أبناء المسلمين والمصريين خاصة، باسم راما الذي يحظى بانتشار هذه الفترة بين عدد كبير من المواليد الاناث، وهو يعني اسم إله من آلهة الهند.

وونقلت صحيفة «الوطن» عن دار الإفتاء المصرية أن «اسم راما هو إله من آلهة الهند، وبسببه هدم المسجد البابري في الهند عام 1992»، موضحة أنه «لا يصح تخليد اسم إلهٍ من آلهةِ المشركين بإطلاقه على بنت مسلمة، خاصة إذا كان اسم هذا الإله سببا في هدم بيت من بيوتِ الله، ولا يليق بالأسرة المسلمة أنْ تترك الأسماءَ اللامتناهية وتتمسك باسم ترتبط به ذكريات أليمَة في نفوس المسلمين».

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