أشهر حالات الانفصال بين المشاهير في العام 2021

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهد العام 2021 الموشك على الانتهاء عددا من حالات الانفصال بين أزواج وشركاء من المشاهير على مستوى العالم، وهنا بعض هذه الأسماء، وفقاً لما ذكره موقع "pagesix":

- جيجي حديد وزين مالك

انفصلت عارضة الأزياء جيجي حديد عن المغني زين مالك والد ابنتها خاي بعد علاقة استمرت لمدة خمس سنوات، بعد أن اتهمت والدة جيجي مالك بضربها خلال مشاجرة وقعت بينهما في أواخر سبتمبر.



- إيلون ماسك وجرايمز

أعلن مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك انفصاله عن شريكة حياته المغنية الكندية غرايمز، بعد علاقة دامت 3 سنوات. وقال ماسك لموقع Page Six، إنهما "لا يزالان يحبان بعضهما البعض، ويلتقيان كثيرا وتربطهما علاقة جيدة"، لكن العمل يتسبب دائما بتباعدهما لفترات طويلة.

- بيل وميليندا جيتس

أعلن رجل الأعمال والشريك المؤسس لشركة " Microsoft "بيل جيتس وزوجته ميليندا انفصالهما بعد زواج دام لمدة 27 عامًا .



- جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز

انفصلت النجمة جينيفر لوبيز عن خطيبها أليكس رودريجيز، بعد أربع سنوات من العلاقة العاطفية مؤكدين أنهما أصبحا صديقين.



- كيم كاردشيان وكاني ويست

انفصلت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان عن زوجها المغني كاني ويست بعد سبع سنوات من الزواج، وإنجاب أربعة أطفال وذلك بعد معاناته مع مرض اضطراب ثنائي القطب .

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