لصان يسرقان امرأة في وضح النهار في أرقى أحياء كاليفورنيا.. فيديو

رصدت كاميرا مراقبة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحظة اعتداء لصين على امرأة في وضح النهار لسرقة حقائبها.

ووفقا لإدارة شرطة لوس أنجلوس، التي نشرت فيديو عملية السرقة عبر "تويتر"، فقد قام رجلان في العشرينات من العمر بملاحقة الضحية إلى منزلها في منطقة هانكوك بارك بعد فترة وجيزة من عودتها من نزهة مع طفلها الرضيع.

ويظهر في الفيديو أن المرأة سلمت الحقائب إلى اللصين خشية على سلامتها وسلامة طفلها، وبعد هربهما تقوم المرأة بإخراج الطفل من العربة ومن ثم تتوجه إلى منزلها.

ووفق "روسيا اليوم" قالت الشرطة إن أحد الرجلين "رجل أسود يتراوح عمره بين 20 و29 عاما، وكان يرتدي قناعا فاتح اللون، وغطاء للرأس أسود مع كتابة بيضاء وحذاء أبيض. أما المشتبه به الآخر فهو أيضا رجل أسود يتراوح عمره بين 20 و29 عاما، كان يرتدي قناع وجه أسود وغطاء للرأس رماديا وحذاء أسود".

Robbery occurred Nov. 28 around 5:10pm in Hancock Park.



Both suspects described as a male, Black, 20-29 yrs old, in a silver sedan with tinted windows, who targeted a female & her infant returning home.



Any info call Wilshire Detectives (213) 922-8217 or https://t.co/Ti3qvwDM7Y pic.twitter.com/Lnn8o7V7MG