فيديو مستفز.. قاعة الزفاف تحترق والضيوف يواصلون تناول الطعام بلا اهتمام

اسأل أي شخص وسيقول لك إن الجزء الأكثر متعة في حضور أي حفل زفاف في الهند هو الاستمتاع بـ "شادي كا خانا" وهي بوفيه الزفاف.

إنها مناسبة واحدة حيث يمكنك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق اللذيذة وتناول الطعام حسب رغبتك.

في هذا الإطار، انتشر أحد هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مدى جنون ضيوف حفل الزفاف بشأن بوفيه الزفاف، لدرجة أنهم لا يهتمون حتى بنيران مستعرة في الخلفية!

ويُظهر الفيديو ضيوفًا في حفل زفاف في ثين بولاية ماهاراشترا، وهم يواصلون تناول الأطباق على الرغم من اشتعال النيران في قاعة الزفاف خلفهم.

في حين أن غريزة أي شخص ستكون الجري في حالة نشوب حريق، يبدو الرجلان اللذان ظهرا في الفيديو غير منزعجين ويستمران في الاستمتاع بطعامهما.

في هذه الأثناء، يمكن رؤية حريق ودخان كثيف على بعد أمتار قليلة من منطقة تناول الطعام، حتى أن أحد الرجال إلتفت لما يحدث عدة مرات، لكن لا يبدو أنه قلق على الإطلاق. في خضم كل هذه الضجة، يواصلون البقاء في مقاعدهم ولا يتخلون عن العشاء.

واندلع الحريق في غرفة تخزين بقاعة الزفاف حوالي الساعة 10 مساءً يوم الأحد الماضي، حيث أحرقت النيران عدداً قليلاً من الكراسي. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.

لقد انتشر مقطع الفيديو المستفز بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار دهشة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المستخدمين، "لن تمنع أي نار الهنود من الانغماس في تناول بوفيه الزفاف". وعلق آخر قائلاً: "لقد رتب الرجل أولوياته".

Wedding pandal catches fire. The guest is torn between checking it out and gobbling the delicious meal.#bhiwandi

pic.twitter.com/X2w28yKbRi