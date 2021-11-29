نجيب ساويرس: أنا في طريقي الآن إلى المعاش

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن التعليقات السلبية التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة لا تؤثر به، فلقد تعود على ذلك.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر Riseup، المتخصص في مستقبل الابتكار في إدارة الأعمال في المنطقة، أنه قضي وقتا طويلا في مجال الاستثمارات المختلفة مؤكدا أنه تفرغ حاليا لحياته الشخصية بعدما تولى ابنه أنسي ساويرس القيام بالأعمال الخاصة بالشركات التابعة له، وليس لديه رغبة في الدخول في استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال ساويرس: انا الآن في طريقي إلى المعاش ولا أرغب في استثمارات جديدة.

وقال ساويرس، إن أغلب الوقت يقضيه على "تويتر" فقط، ولا يمتلك أي حسابات أخرى سواء على انستغرام أو تيك توك، لافتا إلى أن من أفضل الأشياء المحببة إلى قلبه خلال فترة ابتعاده عن العمل هي حضور الحفلات الموسيقية ومشاهدة الأفلام.

وأكد أنه يدرس الكثير من المشاريع ببعض الدول في إفريقيا خلال الفترة الماضية، وقارب من دخولها للاستثمار.

وأوضح ساويرس أنه رجل تقليدي محب لشرائط الكاسيت، ولكن يجب مواكبة التطور. مؤكدًا أنه لا يحب الدخول في مخاطرات مثل الاستثمار في البيتكوين أو الذهب.

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