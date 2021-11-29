كاميرا سرية وصور عارية.. فيديو يكشف فضيحة تصوير السيدات داخل حمام مطعم مصري شهير

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على مدير فرع مطعم شهير بمنطقة مكرم عبيد في مدينة نصر، وعامل نظافة لاتهام العامل بوضع هاتف محمول دخل شفاط الهواء بحمام السيدات لتجسس على السيدات وتصويرهن أثناء استخدام الحمام.

واعترف عامل النظافة أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة، ووضع الهاتف لتصوير السيدات داخل الحمام، وعثر بداخل الهاتف على العديد من الفيديوهات والصور التي ألتقطها عامل النظافة للسيدات أثناء استخدامهن حمام المطعم الشهير بمدينة نصر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لمطعم شهير بمنطقة مكرم عبيد بمدينة نصر القاهرة، تضمن وجود كاميرات داخل حمامات السيدات بالمحل.

وأظهر الفيديو أنه خلال دخول إحدى السيدات وتدعى منة هشام، إلى دورة المياه، داخل مطعم شهير فرع مكرم عبيد، اكتشفت وجود كاميرا داخل الحمامات، وعلى الفور تم إبلاغ المدير المسئول عن المحل، وبتفتيش الكاميرا وجدوها مرتبطة بهاتف محمول وعليها عدد كبير من الصور للسيدات خلال استخدامهن دورة المياه، على الفور تم إبلاغ النجدة وتم تحرير محضر بالواقعة.

وانتشر منشور لسيدة على وسائل التواصل وفيديوهات، تحذر فيه مستخدمي وسائل التواصل قائلة: "ذهبنا إلى مطعم شهير للمأكولات فرع مكرم عبيد في مدينة نصر نتغدى بعد الغدا دخلت الحمام فوجئت بكاميرا موبايل في سقف الحمام، داخل هواية الشفاط، فاتوترت وناديت زوجي وجه يشوف الموضوع وأكد لي كلامي وشافه، ونده مدير الفرع والمدير طلع يجيب الموبايل زي ما هو موجود في الفيديو".

واستكمل منشور السيدة: "ولقينا فعلًا الموبايل مصور، وللأسف الضحايا كتير فالفيديوهات طلع عامل النظافة اللي بيدخل ينضف الحمامات هو اللي حاطط الموبايل وأنا علشان مانضيعش حق الناس وحقي طلبت الشرطة وجم وقبضوا على صاحب الموبايل والراجل المسئول عن الفرع في بازوكا، وروحنا عملنا محضر في القسم وهنروح النيابة الصبح فياريت كله واحد ياخد باله لأن للأسف الموضوع منتشر جدا الأيام دى وربنا يعفينا من الناس المريضة دي".

وذكرت في تحديث للمنشور أن المتهم اعترف في النيابة، وأنه صاحب الموبايل وأنه كان يصور به الزبائن.

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