وفاة عروسين بطريقة مأساوية عقب زواجهما بساعات

المصدر: القاهرة - متابعات

لقي عروسين في مصر مصرعهما صباح اليوم التالي لزواجهما إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون في محافظة القليوبية.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن الحادثة المأساوية وقعت في قرية أبو المعاطى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وأوضحت أن أسرتا العروسين اكتشفتا وفاتهما أثناء قيامهم بالاطمئنان عليهما في "الصباحية"، وجرى نقل العروسين إلى إحدى المستشفيات لكن تبين وفاتهما.

وأشارت أسرتا العروسين إلى أنهما قاموا بالطرق على باب شقة الزوجية في البداية فلم يفتح لهما أحد، واضطرت الأسرتين إلى كسر باب الشقة والدخول إليها ليكتشف الأهل أن العروسين بلا حراك داخل دورة المياه.

حررت الأجهزة الأمنية المصرية محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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