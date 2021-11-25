مصر.. ضبط خريج زراعة يزاول مهنة الطب ويدير مركزاً للعلاج الطبيعي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تمكن فريق تفتيش العلاج بمديرية الصحة والسكان بسوهاج، من ضبط خريج كلية زراعة ينتحل صفة طبيب وأخصائي طب أسرة، ويدعي أنه حاصل على دكتوراه في التغذية العلاجية والمناعة وأخصائي إصابات وتأهيل ومدرب لياقة بدنية.

حيث يقوم بإيهام مرضاه من السيدات وكبار السن بالعلاج بالأبر الصينية ودودة العلق، وكذلك تقويم العمود الفقري باستخدام تقنيات العلاج اليدوي "الكايروبراكتك" والعلاج بالحجامة والتدليك، وتم مداهمة المركز الوهمي وضبطه.

وقد تم ضبط روشتة تحمل اسم المركز والطبيب المزيف، وتبين أنه يقوم بخداع مرضاه والتجارة بالدين والتداوي بالحجامة وسم النحل، ويقوم بعمل تركيبات للضعف الجنسي وتساقط الشعر والنحافة والسمنة وإزالة التجاعيد ونفخ الشفاه، وتم ضبط أجهزة متعددة خاصة بالعلاج الطبيعي، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.

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