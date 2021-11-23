هل ما يحدث لنا مكتوب علينا أم يحدث بإرادتنا؟.. الإفتاء المصرية ترد: متشغلش بالك.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور محمود شلبي، على سؤال ورد إلى الدار بشكل غريب، حيث كان ملخص الإجابة "متشغلش بالك".

وقال شلبي، عبر مقطع فيديو على قناة "دار الإفتاء" في "يوتيوب"، إن كل ما يحدث في هذا الكون للإنسان إنما بقضاء الله وقدره، وهذا أمر مسلم به، كما أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان.

وأوضح أنه لا يرد القدر إلا الدعاء كما جاء في الحديث أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، متابعًا: مسألة أن الأحداث التي تقع للإنسان مكتوبة، نقول إن الله ليس له زمن فهو ليس كالبشر.

وشدد على أن الإنسان عليه ألا يشغل نفسه بالمكتوب أو المقدر، وإنما عليه أن يفكر في العمل والعبادة فيقول الله: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، كما يقول: هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ، ومن ثم المطلوب من الإنسان الاستغفار والتوبة والعمل والجد والاجتهاد وطاعة الله.

ونوّه بأن من يشغل باله بهذه الأمور يريد أن يتكاسل ويجد مبررًا لعدم الطاعة وعدم الجد والاجتهاد، مردفًا: بناءً على هذا الكلام فالطالب لن يذاكر ما دام أن الأمر مكتوب، وأقول إن الإنسان ميشغلش باله بهذا الأمر.

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