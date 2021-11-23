أشرف زكي: مطربي المهرجانات لن يعملوا في السينما إلا بعد موافقة هاني شاكر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال نقيب المهن التمثيلية المصرية الدكتور أشرف زكي، إنه لن يتم منح مطربي المهرجانات تصريحًا بالعمل في السينما أو الدراما، إلا بعد حصولهم على تصريح أولًا من نقابة المهن الموسيقية.

وأشار أشرف زكي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء أمس الاثنين، إلى أنه إذا لم تصله موافقة من نقيب الموسيقيين على غنائهم، فإنه لن يعطيهم تصريحًا للتمثيل، معلقًا: وأنا مالي، ممنوع حد يعمل فيلم ويجيب مطرب مهرجانات بالعمل.

وأضاف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه لا مكان لأي شخص يحاول تشويه صورة الفن، ووجود ضوابط ليس أمرًا مرفوضًا، معتبرًا أن محاولة الوصول إلى منطقة وسطى تضمن تنفيذ ما تريده النقابة مع الحفاظ على أكل العيش سيكون أمرًا جيدًا، معقبًا: سيكون هناك قريبًا مؤتمر وتسمعوا خير.

وأثار قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع عدد من المغنيين الشعبيين من العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء، جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وتضمنت القائمة، التي أصدرتها النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر، 19 اسمًا، من مؤدي المهرجانات الممنوعين من العمل، وهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة، وحنجرة، ومسلم، وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة، وشكل، وعمرو حاحا، وعنبة.

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