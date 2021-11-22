وفاة عروس مصرية خلال حفل زفافها.. ووالدها يصر على دفنها بفستان العرس !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفيت عروس مصرية خلال حفل زفافها بين ذراعي عريسها، لتخيم حالة من الحزن على أهل العروسين وأقربائهم.

ووفقا لموقع "أخبار اليوم"، قال والد العروس المتوفية "إنه كان خائفا من فرح ابنته (البالغة 20 عاما)"، مضيفا أنها لم تكن تعاني من أي أمراض.

واتضح لاحقًا أنه أثناء الحفل، أصيبت العروس بنوبة قلبية، حيث شعرت بتوعك وسقطت في أحضان عريسها، وطلبت منه الاتصال بوالدها وتوفيت بعد دقائق قليلة من المكالمة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد "أصر الوالد على دفن الفتاة في ثوب الزفاف".

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