هيفاء وهبي تختار "ملك جمال لبنان" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مشاركتها في اختيار "ملك جمال لبنان" لعام 2021.

وترأست هيفاء وهبي لجنة المسابقة لهذا العام، والتي توّجت شاباً جديداً بلقب "ملك جمال لبنان لعام 2021"، على أن يتمّ عرض الحفل على الشاشة في الأيام المُقبلة.

ولفتت هيفاء وهبي الانتباه بالصور الّتي نشرتها عبر حساباتها على "إنستغرام" و"فيسبوك" لإطلالتها الأنيقة خلال الحدث المُرتقب، وكشفت في تعليقها التالي: "يسعدني أن أكون جزءًا من لجنة تحكيم مستر لبنان، المكرسة هذا العام لبيروتنا الحبيبة..دعم المبادرات التي تعكس صورة إيجابية عن لبنان على الدوام".

يذكر أن ملك جمال لبنان هي مسابقة تقام سنويا لاختيار رجل شاب ليصبح ملك جمال لبنان، حيث يقوم بمهمات ونشاطات إنسانية كما يمثل لبنان على الصعيد العالمي والدولي، أول مسابقة لملك جمال لبنان أقيمت عام 1995وتم تتويج هادي الأسطا ليكون أول ملك جمال للبنان.

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