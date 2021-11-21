ابن شعبان عبد الرحيم يستحلف هاني شاكر: "وحياة ولادك خليهم يغنوا.. بلاش يروحوا يبيعوا حشيش" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استحلف الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بأغلى ما لديه التراجع عن قراره بإيقاف 19 من مطربي المهرجانات الشعبية.

ورجا عدوية شعبان عبد الرحيم في مقطع فيديو، هاني شاكر التراجع عن قرار الإيقاف قائلا: "وحياة أغلى حاجة عندك، وحياة ولادك الرجالة وأحفادك وحياة أي حد إنت بتحبه في الدنيا، وحياة رحمة أبويا اللي إنت بتحبه، بلاش الناس اللي إنت عملت لها حظر، فكهم عشان يشتغلوا لأن معاهم ناس شغالة، ناس صغيرة في السن، مستنيين الـ 200 جنيه والـ 150 جنيه... هيستلفوا وهيكون عليهم فلوس كتير".

ووفق "القاهرة 24" دعا نجل شعبان عبد الرحيم هاني شاكر الى ترك "مغني المهرجانات عشان كده هيشتغلوا في حاجة وحشة وإحنا مش عاوزين حد يمشي وحش، إحنا عاوزين الدنيا تمشي حلوة لأن كده فيه اللي هيبيع حشيش وبرشام وإحنا ما بنصدق الدولة والدنيا تتظبط".

ورجاه أيضا بقوله: "سيب الدنيا ماشية عشان الناس اللي معاهم ممكن هما يعرفوا يتصرفوا، لكن اللي معاهم مفيش حد هيديهم حاجة، إحنا ما بنصدق إن الدنيا تظبط، عشان خاطر ربنا المسامح كريم وكل سنة وإنت طيب".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر، قد أصدرت قرارا قضى بإيقاف 19 من فناني المهرجانات من العمل، ومن بين هؤلاء " حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة، حنجرة، مسلم، مجدي شطة، ووزة، عادل شكل، عمرو حاحا، وعنبة".

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