داعية مصري: المصريون ينفقون 11 مليارا على السحر والدجل "عند شوية نصابين"! .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر خالد الجندي، إن أعمال السحر والشعوذة ينفق عليها نحو 11 مليار جنيه من أموال الشعب المصري.

وأضاف الجندي عبر فضائية dmc، أن "الساحر بيتصرف عليه من أكباد الشعب اللي بيسمعنا. 11 مليار دخلوا كروش شوية نصابين بيستفيدوا من المعلومات بتاعة السحر دي، وبياكلوا منها".

وقال: "الدجالين يضعون بعض الأسماء والمعلومات ويكتبوها على عظام وأشياء أخرى، ويدفنوها في المقابر... هذه الأعمال لا تتسبب في أي شيء أبدا".

وتابع: "البعض يستخرج هذه الأعمال من المقابر، ولم يحدث لأصحابها شيء... المريض فِضِل (بقي) مريض والفاشل فضل فاشل والتاجر الخاسر لسه خاسر"

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