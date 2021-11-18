مصر.. حبس أحمد ماهر 5 سنوات مع الشغل بتهمة ازدراء الأديان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة جنح النزهة، أمس، بحبس أحمد عبده ماهر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء الأديان.

كان أحد المحامين تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أحمد عبده ماهر لازدراء الدين الإسلامي.

وكانت جهات التحقيق، قررت إحالة ماهر للمحاكمة بتهمة ازدراء وتحقير الأديان وإثارة الفتنة الطائفية، وتهديد الوحدة الوطنية عن مؤلفه كتاب "إضلال الأمة في فقه الأئمة". وفي وقت سابق، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد أحمد عبده ماهر لازدراء الدين الإسلامي.

وقال صبري في بلاغه: "لن يمل المجرمون من ابتداع مختلف الطرق للحرب على الإسلام وتشكيك المسلمين في دينهم ومن طرقهم الخبيثة، تلك الثلة العفنة التي تلبس رداء الإسلام تزعم محبته وتجميله في عيون أعدائه بينما الحقيقة أنها تغير مفاهيم الدين الأصلية وتستبدلها بأخرى زائفة براقة ينخدع بها الناس لكنهم يصدقونها لأنها توافق أهوائهم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news