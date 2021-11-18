وفاة نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان عن 62 عاما

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الإعلام في سوريا إن نقيب الفنانين الممثل زهير رمضان توفي مساء امس عن عمر ناهز 62 عاما بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد.

وكانت قد ترددت شائعات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي حول وفاته إلا أن نقابة الفنانين كانت تنفي دائما صحتها.

وسارع عدد من الفنانين السوريين لرثاء زميلهم الراحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم أيمن زيدان وقصي خولي وشكران مرتجى.

وولد رمضان في اللاذقية عام 1959 ودفعه شغفه بالفن للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قبل أن يبدأ مشواره المهني في حقبة الثمانينات.

شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل (البديل) و(بطل من هذا الزمان) و(أبناء القهر) و(عصر الجنون) و(باب المراد) و(ضيعة ضايعة) إلا أن دور «أبو جودت» في مسلسل (باب الحارة) يظل هو الأبرز في مسيرته الفنية.

كما شارك في عدد من الأفلام الروائية منها (ليالي ابن آوى) و(رسائل شفهية) و(صبحية بحرية) وبعض الأفلام القصيرة.

تولى منصب نقيب الفنانين في سوريا منذ عام 2014 وحتى وفاته كما كان عضوا في مجلس الشعب منذ عام 2016.

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